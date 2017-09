Fed, Yellen ammette: potremmo aver sbagliato le stime su inflazione e occupazione

(Teleborsa) – Il presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, spinge sul piede del freno e ammette che forse sono state valutate male le stime su inflazione e occupazione. Parole della Chairwoman, alla National Association for Business Economics a Cleveland (Ohio), che potrebbero far risultare una politica monetaria più “dovish” rispetto a quanto affermato soltanto una settimana fa. Ovvero dopo la riunione del FOMC che ha lasciato intendere la possibilità di un altro rialzo dei tassi, entro il 2017.

“Io e i miei colleghi potremmo avere valutato male la forza del mercato del lavoro, il grado con cui le aspettative di lungo termine dell’inflazione sono in linea con il nostro obiettivo dell’inflazione o persino le forze fondamentali che guidano l’inflazione”.

“Aumentare in modo graduale i tassi di interesse è l’atteggiamento di politica monetaria più corretto” in un momento di incertezza sull’inflazione – afferma Yellen – sottolineando che “sarebbe imprudente mantenere” l’attuale politica monetaria “fino a quando l’inflazione sarà al 2%”. Per questo, avverte che la Fed “dovrebbe fare attenzione a muoversi troppo gradualmente” dal momento che una politica monetaria accomodante per un lungo periodo potrebbe avere effetti negativi sulla stabilità finanziaria, oltre a rischiare di far surriscaldare il mercato del lavoro.

Per il governatore, in generale le condizioni del mercato del lavoro sono probabilmente tornate ai livelli pre-crisi, ma ciò non vuol dire necessariamente che l’economia stia vivendo una massima occupazione.