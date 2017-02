Fed in focus. Audizione Yellen davanti al Congresso

(Teleborsa) – Federal Reserve al centro della scena economica questa settimana. Domani, 14 febbraio, il Presidente della Fed, Janet Yellen, scenderà in campo per la prima delle due audizioni parlamentari.

L’intervento, sarà l’occasione per aggiornare le previsioni sul prossimo aumento dei tassi su cui la banca centrale non intende esprimersi prima che il Presidente americano, Donald Trump non sveli il suo gioco.

In particolare, la Chairwoman dovrà rispondere alle pressioni di coloro che temono un’impennata dell’inflazione che porterebbe a una Fed più aggressiva.

Intanto la settimana che si è avviata, è ricca di importanti spunti macroeconomici. Dall’inflazione, ai consumi, all’andamento del mercato immobiliare.