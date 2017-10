Fed, è a quattro la corsa per la presidenza

(Teleborsa) – Chi sarà il nuovo presidente della Federal Reserve?

Per ora sembrano essere quattro i nomi scritti nella lista finita tra le mani del presidente statunitense Donald Trump e del segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin: Kevin Warsh (ex governatore della Fed dal 2006 al 2011), Jerome Powell (attuale governatore della Fed), John Taylor (economista di Stanford), e l’attuale presidente della Fed, Janet Yellen il cui mandato scade a febbraio del 2018.

Per Bloomberg non c’è ancora un candidato favorito, anche se sono in molti a scommettere che la poltrona andrà al “falco” Warsh.

In calendario oggi pomeriggio il discorso di apertura del Presidente della Federal Reserve, Janet Jellen, alla Conferenza della “Community Banking in the 21st Century” a St. Louis.