FCA tratta con Volkswagen produzione congiunta veicoli leggeri

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles sta trattando con Volkswagen per una produzione congiunta di veicoli leggeri.

Lo scrive il Wall Street Journal, che parla di “discussioni ai primi passi” e che “non andranno vanno oltre i veicoli leggeri”. Sempre secondo quanto riporta il giornale finanziario, i colloqui si concentrerebbero sui modelli del gruppo tedesco Caddy e Amarok.

L’indiscrezione riportata dal WSJ va ad aggiungersi a quelle degli ultimi giorni, riguardanti un possibile interesse cinese per il gruppo italo-americano o per alcune sue parti e un potenziale scorporo di attività come Alfa Romeo e Maserati.

Tali rumors stanno galvanizzando il titolo FCA che a Piazza Affari continua a macinare guadagni aggiornando nuovi massimi storici. Al momento le azioni registrano un incremento del 3,30% a 12,52 euro per azione.