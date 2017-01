FCA tonica a Piazza Affari

(Teleborsa) – FCA viaggia tonica a Piazza Affari. A dare la spinta alle azioni del gruppo automobilistico, la notizia delle vendite record della divisione americana FCA US.

Nel 2016, i marchi Jeep e Ram Truck hanno registrato vendite record su anno. Per contro, nel mese di dicembre le vendite sono state in in calo del 10% rispetto allo stesso mese del 2015.

Anche le immatricolazioni in Italia per FCA hanno riservato sorprese positive. FCA, infatti, ha chiuso il 2016 con risultati in accelerazione, battendo il mercato.

Intanto, Mediobanca ha migliorato la raccomandazione sul titolo portando il giudizio a “outperform” dal precedente “neutral” . Gli analisti della banca hanno portato il prezzo obiettivo da 7 a 12 euro.