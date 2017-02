FCA rimane al palo in attesa delle immatricolazioni

(Teleborsa) – Rimane incolore FCA che a Piazza Affari non si muove dai livelli della vigilia. Oggi in Italia, c’è attesa per i dati sulle immatricolazioni auto. Anche FCA toglierà il velo sulle vendite di gennaio. Il mese scorso le immatricolazioni di FCA hanno battuto il mercato, mentre settimana scorsa ha annunciato conti record.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiat Chrysler Automobiles, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,27 Euro. Primo supporto visto a 9,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9,76.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)