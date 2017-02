FCA, per Mediobanca il titolo è “outperform”

(Teleborsa) – Brilla il Lingotto, che passa di mano con un aumento del 2,56%.

Il mercato premia la decisione di Fiat Chrysler che, nell’ambito della strategia di abbattimento del debito, ha rimborsato in via anticipata un bond da 1,8 miliardi di dollari in scadenza il 24 maggio prossimo, comprensivo di interessi.

Inoltre, gli analisti di Mediobanca hanno promosso il titolo a “outpeform” con target price a 14 euro rispetto ai 10,42 euro delle attuali quotazioni.

Le implicazioni di medio periodo di Fiat Chrysler confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,48 Euro con primo supporto visto a 10,28. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,16.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)