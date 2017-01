FCA in rally: torna sopra i 10 euro

(Teleborsa) – Veloce FCA a Piazza Affari, con uno scatto che l’ha portata sin sopra la soglia dei 10 euro ad azione, con un vantaggio del 5% circa. A galvanizzare gli azionisti la decisione di Goldman Sachs d’inserire il titolo del Lingotto nella sua lista dei titoli preferiti con giudizio buy e il miglioramento del target price a 16,5 euro.

Lo status tecnico di Fiat Chrysler Automobiles è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,14 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,56.

