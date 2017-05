FCA in fondo al FTSE MIB dopo immatricolazioni deludenti in USA

(Teleborsa) – FCA scivola in fondo al principale listino milanese. In attese che in Italia venga svelato il dato sulle immatricolazioni auto del mese di aprile, la divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato i dati delle immatricolazioni negli States che hanno deluso le attese.

Il mese scorso il gruppo ha venduto nel mercato USA 177.441 unità, registrando un calo del 7% rispetto allo stesso mese del 2016 quando il totale era stato di 190.071 veicoli. E’ quanto si legge in una nota del Gruppo.

Gli analisti si aspettavano una contrazione del 4,5%. Delusione a Piazza Affari dove il titolo di FCA scivola del 4,38%