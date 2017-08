FCA, i cinesi smentiscono: nessuna offerta per acquisire il Lingotto

(Teleborsa) – FCA continua a far parlare. Il titolo del Lingotto ha chiuso la giornata in corsa a Piazza Affari sostenuta dalle voci di un interesse dei cinesi e dall’annuncio di una partnership con BMW e Intel per l’auto a guida autonoma.

Ma i cinesi negano di fatto un’offerta per acquisire il gruppo guidato da Marchionne. Lo riporta il giornale finanziario cinese Jingji Guancha Bao che cita le smentite dei diretti interessati, ovvero Great Wall Motors, Gac, Dongfeng e Geely.

Automotive News, il sito specializzato nel mondo dell’auto, nel fine settimana aveva scritto di un interesse cinese per la casa d’auto italo-americana.

L’amministratore delegato di Geely, Guy Shengyue, interpellato sulla questione, ha specificato per per ora “Fiat Chrysler non è nei nostri piani”.