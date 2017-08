FCA, Great Wall sospesa a Hong Kong in attesa chiarimenti

(Teleborsa) – Il titolo di Great Wall è stato sospeso dalle contrattazioni sulla borsa di Hong Kong in attesa di chiarimenti sul manifestato interesse per FCA e il marchio Jeep. La borsa di Hong Kong ha chiuso gli scambi in rialzo dello 0,91% a 27.401 punti.

Le azioni FCA restano, invece, ben comprate a Piazza Affari.

In una nota emessa nella serata del 21 agosto si legge che le azioni Great Wall Motor, su richiesta della stessa società, saranno sospese con effetto a partire dalle 9.00 di oggi alla Borsa di Hong Kong (e anche di Shanghai).