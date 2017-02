FCA ferma ai box nonostante le immatricolazioni UE

(Teleborsa) – Poco mosso a Piazza Affari il titolo del Lingotto, che si muove con un guadagno dello 0,28% nonostante i dati positivi sulle immatricolazioni UE diffuse stamane dall’Acea. Con circa 83.800 registrazioni, a gennaio le vendite di FCA sono cresciute del 15,2 per cento, valore superiore a quello ottenuto dal mercato, aumentato del 10,1 per cento.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,99 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,71. L’equilibrata forza rialzista di Fiat Chrysler Automobiles è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,27.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)