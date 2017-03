FCA estende ammontare e scadenza linea di credito revolving

(Teleborsa) – FCA annuncia di aver aumentato l’importo ed esteso la scadenza finale della propria linea di credito revolving sindacata. Le modifiche, siglate con un gruppo di 27 banche, prevedono un aumento dell’affidamento da parte delle banche da 5 miliardi a 6,25 miliardi e l’estensione della scadenza finale a marzo 2022.

La linea di credito, come modificata, sarà a disposizione per le generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento del Gruppo ed è suddivisa in due tranches: 3,125 miliardi della durata di 37 mesi, con due opzioni di estensione,

per un ulteriore anno e per ulteriori 11 mesi, esercitabili rispettivamente, al compimento del primo e del secondo anno dalla data della stipula dell’emendamento, e 3,125 miliardi, della durata di 60 mesi.