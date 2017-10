FCA, Elkann: “E’ in fase molto positiva, ha prospettive forti per il gruppo”

(Teleborsa) – FCA è una “realtà molto positiva, in cui abbiamo creduto”. A dirlo è il presidente del gruppo John Elkann nel corso dell’ Investor Day sottolineando che “sono state smentite tutte le voci su interessi di altre società. Io e Sergio Marchionne abbiamo investito personalmente per dimostrare la nostra fiducia e le prospettive sono ora forti”. Elkann ha, poi, precisato: “Siamo molto soddisfatti di quanto Ferrari sta facendo e potrà fare. E non intendiamo vendere la nostra quota”.

“Siamo in dirittura di arrivo sui nostri obiettivi – ha aggiunto il top manager -. Non intendiamo fare investimenti, acquisizioni o acquistare azioni proprie da qui a fine anno, perché riteniamo che la cosa importante sia tenere sotto controllo il nostro debito. Il nostro debito lordo vale il 15% dei nostri attivi”.

Quanto a Partner Re Elkann ha detto che “è stato il nostro più grande investimento nella storia ed ha migliorato le proprie prestazioni da quando l’abbiano acquisita. La società chiuderà l’anno con dei risultati positivi. L’acquisizione di Partner Re è in linea con le nostre aspettative ed è una società che va meglio da quando la possediamo”.