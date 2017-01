FCA chiude un 2016 brillante

(Teleborsa) – In Europa nel 2016 Fiat Chrysler Automobiles ha ottenuto un risultato migliore rispetto a quello del mercato: infatti, con quasi 993 mila immatricolazioni è cresciuta del 14,1 per cento in un mercato che ha registrato un aumento del 6,5 per cento.

Positivo anche il risultato di dicembre: 74 mila registrazioni, + 13,7 per cento rispetto al + 3,2 per cento del mercato.

Nell’anno tutti i marchi di FCA crescono di valori superiori a quelli del mercato: Jeep +19 per cento, Alfa Romeo +16,5 per cento, Fiat +13,6 per cento e Lancia +9 per cento. Panda e 500 dominano il segmento A (con il 29,4 per cento di quota nell’anno), 500L è la più venduta del suo segmento (81 mila registrazioni e quota al 25,5 per cento) e 500X è stabilmente tra le più vendute del suo segmento, con vendite in crescita di oltre il 42 per cento rispetto al 2015.

Un altro anno record per Jeep in Europa: grazie a 105 mila registrazioni nell’anno il marchio ha ottenuto il miglior risultato di sempre, aumentando le vendite del 19 per cento rispetto a un anno fa.