FCA chiude in corsa sui rumors di interesse da parte dei cinesi

(Teleborsa) – Clima prefestivo a Piazza Affari ma il titolo di Fiat Chrysler Automobiles è stato il grande protagonista della giornata.

Le azioni del Lingotto hanno sfrecciato sul principale listino milanese chiudendo con un rialzo di oltre l’8%. A dare una spinta agli acquisti i rumors che si sono rincorsi su un’interesse di un’azienda cinese per la casa d’auto italo-americana. A rivelarlo nel fine settimana Automotive News.

La notizia arriva quasi in concomitanza con un altro rumor ossia che Bruxelles starebbe valutando un giro di vite per le acquisizioni cinesi in Europa. Il gruppo FCA non ha voluto commentare.

Intanto, a Piazza Affari, il colosso guidato da Sergio Marchionne ha chiuso in corsa, come ha chiuso in corsa la controllante Exor (+4,20%), cassaforte della famiglia Agnelli. Giornata in rally anche per Ferrari che ha festeggiato un giudizio positivo degli analisti di Berenberg.