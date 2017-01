FCA archivia il 2016 con risultati di vendite positivi

(Teleborsa) – FCA chiude il 2016 con risultati di vendite decisamente positivi. Con 528 mila immatricolazioni ha registrato nell’anno una quota del 28,94% (la migliore dal 2012) e ha aumentato le immatricolazioni del 18,4% rispetto alla salita del 15,8% del mercato.

Tutti i brand aumentano le vendite più della media del mercato: Jeep +35%, Alfa Romeo +19,2%, Fiat +17,1% e Lancia +16,5%.

Positivo anche dicembre con FCA che ha ottenuto una quota del 29,6%, ancora una volta con una crescita superiore rispetto a quella del mercato.

Il marchio Fiat in dicembre ha immatricolato quasi 26.600 vetture, il 12,9% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa, per una quota al 21,35 per cento. Le registrazioni nel 2016 sono state 385.600 (+17,1%) con la quota che si è attestata al 21,1%, in aumento di 0,24 punti percentuali.

In dicembre Lancia ha immatricolato oltre 4.300 vetture per una quota del 3,5 per cento. Nel 2016 il marchio ha registrato 65.700 vetture (il 16,5% in più rispetto al 2015) e la sua quota è stata del 3,6%.

Sono state 3 mila le vetture immatricolate da Alfa Romeo in dicembre – il 40,95% in più rispetto a un anno fa – e la quota è stata del 2,4% in crescita di mezzo punto percentuale. Il marchio nel 2016 ha registrato quasi 36.400 vetture (il 19,2% in più rispetto al 2015) e la sua quota è stata del 2%.

In dicembre le Jeep registrate sono state poco più di 3 mila, il 21,9 per cento in più rispetto a dicembre 2015, e la quota è stata del 2,4%, in crescita di 0,2 punti percentuali. Le immatricolazioni di tutto il 2016 sono state oltre 40.400 (+35% rispetto alle 30 mila del 2015) mentre la quota è stata del 2,2 per cento, 0,3 punti percentuali in più rispetto al 2015.