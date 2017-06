FCA annuncia 297 mila richiami in USA e Canada

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato il richiamo volontario di ben 297 mila veicoli in Nord America per difetti all’airbag.

La compagnia italo-americana richiamerà i modelli più vecchi di minivan, per un difetto che rischia di far esplodere inavvertitamente il dispositivo di sicurezza. Lo ha annunciato oggi la casa d’auto.

I richiami riguardano i minivan Dodge Grand Caravan degli anni 2011-2012. I ritiri prenderanno il via a fine luglio per 209 mila veicoli in USA e 88 mila in Canada.