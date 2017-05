Fastweb vede lievitare ricavi e margini nel trimestre

(Teleborsa) – Conti in forte crescita per Fastweb, che chiude il trimestre con ricavi e margini in crescita. La compagnia italiana di tlc attiva sulla fibra e controllata dalla svizzera Swisscom, ha riportato una crescita del fatturato del 3% a 453 milioni di euro e dell’EBITDA dell’11% a 145 milioni.

Forte aumento dell’Ebitda margin, che cresce di ben due punti al 32%. I clienti sono saliti del 7% rispetto allo scorso anno, ma l’aumento più consistente è dei clienti mobili (+31%). Nel trimestre sono stati aggiunti 45 mila nuovi utenti, portando il totale a 2,4 milioni.

“Il quindicesimo trimestre consecutivo di crescita sia nei clienti e sia nei margini”, sottolinea il gruppo di tlc, che punta soprattutto alla fibra, business in cui ha investito 155 milioni da inizio anno, raggiungendo 7,7 milioni di utenze.