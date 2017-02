Fastweb chiude un 2016 d’oro: triplica l’utile e accresce la clientela

(Teleborsa) – Fastweb chiude un 2016 boom in termini di clienti e fatturato ed in crescita per il terzo anno consecutivo. Un trend già accennato alla fine del 1° semestre. L’esercizio si è chiuso con un utile netto triplicato di 95 milioni di euro (+239%).

Fortissima la crescita dei clienti: ne sono stati aggiunti 154 mila (+7%), portando il totale a 2,4 milioni di abbonati., di cui il 34% (810 mila) è collegato alla rete di nuova generazione in fibra ottica (+25% rispetto al 2015).

La focalizzazione dell’azienda sulla banda ultralarga si evince anche dalla quota di mercato nella banda ultralarga che si attesta al 34% e dagli investimenti in rete e tecnologia che sono pari al 32% del fatturato.

Parallelamente, il fatturato evidenzia una crescita del 3,4% a 1.795 milioni di euro da 1.736 milioni di euro del 2015. L’Ebitda ha raggiunto 661 milioni di euro, con un incremento del 15%. .