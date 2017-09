Farmafactoring, finalizzata prima operazione di acquisto crediti in Grecia

(Teleborsa) – BFF Banking Group (BFF) ha finalizzato la prima operazione di acquisto di crediti in Grecia. In particolare, Banca Farmafactoring S.p.A. ha acquisito un portafoglio di fatture riferite a circa 100 strutture ospedaliere e sanitarie distribuite sul territorio greco, per un ammontare di 10 milioni di euro.

Questa operazione rappresenta la prima transazione conclusa da BFF in Grecia, dove il gruppo opera in libera prestazione di servizi, il

settimo mercato oggi presidiato dal gruppo insieme a quello domestico, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Portogallo.

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione odierna, che si inserisce nel nostro piano di espansione sui mercati internazionali che presentano dinamiche della spesa pubblica e del ciclo dei pagamenti funzionali al nostro modello di business. Questa transazione, in cui la controparte è un cliente che già serviamo in altri paesi europei, conferma la leadership della banca nell’offerta di servizi di credit management e working capital solutions ai fornitori della pubblica amministrazione, con un presidio pan-europeo”, commenta Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato di BFF Banking Group.

Positivo il titolo Banca Farmafactoring a Piazza Affari: +1,06%.