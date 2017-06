Fang Liu, Segretario Generale di ICAO in visita all’ENAV

(Teleborsa) – Fang Liu, Segretario Generale dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), l’Agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi che regolano il trasporto aereo internazionale, ha visitato il Centro di Controllo d’Area di Roma, accompagnata dal Presidente di ENAV (Ente Nazionale Aviazione Civile) Roberto Scaramella.

Il Centro di Controllo d’Aerea di Roma è la sala operativa più grande in Europa, un unico ambiente di 1800 mq. I 372 controllori del traffico aereo di Roma ACC gestiscono il 60% dello spazio aereo italiano e controllano ogni anno circa 800.000 movimenti con picchi giornalieri che superano i 3000 voli.

Lo spazio aereo di cui il Centro è responsabile comprende in tutto 26 aeroporti e su quelli dell’area romana (Fiumicino, Ciampino, Urbe, Pratica di Mare, Guidonia), viene fornito anche il servizio di avvicinamento.

Durante la visita Scaramella ha illustrato al Segretario Liu tutti i progetti e programmi operativi in cui ENAV è coinvolta in Europa.

Il Segretario Liu ha mostrato interesse e apprezzamento per l’alto livello tecnologico del Centro soprattutto per quanto riguarda alcuni programmi innovativi che ENAV sta testando e implementando insieme ad altri partner internazionali.