Falck Renewables sigla accordo con E.ON Wind Sweden

(Teleborsa) – Falck Renewables ha sottoscritto un accordo con E.ON Wind Sweden AB (Gruppo E.ON) per l’acquisizione del 100% di due Società (Aliden Vind AB e Brattmyrliden Vind AB) titolari di due progetti eolici pronti per la costruzione in Svezia, per una capacità complessiva di circa 115 MW (43,2 MW per Aliden e 72 MW per Brattmyrliden).

I due parchi eolici si trovano sulla costa orientale della Svezia, a circa 500 km a nord di Stoccolma. I progetti sono stati sviluppati da E.ON Sweden AB, che continuerà a supportare Falck Renewables per le attività di sviluppo e, una volta entrati in funzione, fornirà i servizi di O&M.

Il closing della operazione è previsto per la fine di settembre 2017 ed è soggetto ad una serie di condizioni sospensive, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

Il prezzo dell’acquisizione è pari a 7 milioni di euro che sarà corrisposto con risorse finanziare già disponibili, e sarà adeguato al closing sulla base della net financial position, a cui potrà essere aggiunto un potenziale earn-out (sistema di clausole contrattuali che puntano a ridurre il rischio) a favore del venditore, a fronte di benefici aggiuntivi per Falck Renewables