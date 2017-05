Falck Renewables nomina Scalone a capo divisione sviluppo e M&A

(Teleborsa) – Falck Renewables aggiunge al suo team Carmelo Scalone, nuovo Head of Business Development e M&A. Il nuovo manager guiderà

un team multinazionale, impegnato a espandere la presenza internazionale di Falck Renewables.

Scalone proviene da EDF Energie Nouvelles (Gruppo EDF), dove ha ricoperto, nella sede centrale di Parigi, i ruoli di EVP America Latina, MENA e Asia e di Global Head of Business Development, nonché di membro del Comitato Esecutivo. Scalone ha iniziato la propria carriera presso il Gruppo ABB, dove, tra il 1992 e il 2000, ha ricoperto diverse posizioni a responsabilità crescente, fino a Head of Sales and Marketing di ABB Energy Automation e membro del Comitato Esecutivo mondiale per la Business Unit Telecom.