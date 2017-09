Falck Renewables entra nel fotovoltaico USA

(Teleborsa) – Falck Renewables S.p.A. sbarca in USA. La controllata al 100% Falck Renewables IS42 LLC ha sottoscritto un accordo con Canadian Solar Inc, per l’acquisizione del 99% delle quote del progetto fotovoltaico Canadian Solar IS-42 per una capacità complessiva di 92MW, situato in North Carolina.

Il prezzo stabilito è di circa 42,8 milioni di dollari soggetti ad un adeguamento al closing. Il closing è previsto per la fine del mese di novembre 2017 ed è soggetto a una serie di condizioni sospensive, tra le quali l’approvazione regolatoria e il consenso di terze parti.

Con una superficie di circa 450 acri nelle contee di Bladen e Cumberland (North Carolina) il progetto genererà abbastanza energia pulita

da coprire il fabbisogno di circa 11.750 famiglie nello Stato. DEPCOM Power, l’EPC Contractor, fornirà i servizi di O&M. Canadian Solar, invece, coprirà i servizi di asset management.

“A meno di un anno dalla presentazione del nostro Piano Industriale, che prevede una strategia di diversificazione geografica, Falck Renewables è stata in grado di portare a termine un accordo in un’altra nuova nazione, gli Stati Uniti, oltre a quelli stipulati in Norvegia,

Svezia e Paesi Bassi – ha dichiarato Toni Volpe, AD di Falck Renewables – . Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo con Canadian Solar, che rappresenta la prima concreta opportunità di far crescere i nostri asset al di fuori dell’Europa. Guardiamo con grande interesse al completamento di questa intesa e a future nuove occasioni di collaborazione con Canadian Solar”.