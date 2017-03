Falck Renewables, conti in calo nel 2016. Proposto dividendo di 4,9 centesimi

(Teleborsa) – Falck Renewables ha chiuso il 2016 con un fatturato in lieve calo a 249,6 milioni rispetto a 270,7 milioni dell’esercizio 2015.

L’EBITDA si ferma a 136,3 milioni di euro rispetto a 152,4 milioni di euro dell’esercizio 2015.

L’utile netto è pari a 1,9 milioni dai 18,7 milioni del 2015, per effetto, principalmente, dell’accordo di Eolica Sud con l’Agenzia delle Entrate per circa 15,1 milioni. Rettificato da questa operazione significativa non ricorrente il risultato netto del 2016 sarebbe pari a 16,9 milioni.

L’indebitamento finanziario netto, senza il fair value dei derivati, scende a 503,3 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 566,6 milioni di euro al 31 dicembre 2015. Il CdA propone un dividendo pari a 4,9 centesimi di euro per azione.