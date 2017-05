Facebook fa il pieno di utili e ricavi

(Teleborsa) – Balzano i conti di Facebook del primo trimestre.

Il gigante dei social network ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con un giro d’affari in salita del 49% a quota 8,032 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, gli utili sono saliti del 76% a 3,064 miliardi (1,04 dollari per azione). Battute le attese degli analisti che avevano preventivato ricavi di 7,83 miliardi e un utile per azione 0,87 dollari.

“Abbiamo avuto un buon inizio per il 2017”, ha detto Mark Zuckerberg e CEO di Facebook e CEO. “Stiamo continuando a costruire

strumenti per sostenere una forte comunità globale “.