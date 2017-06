Facebook corteggia Hollywood per produrre programmi TV

(Teleborsa) – Anche Facebook si fa tentare dalla TV.

Secondo voci di stampa il colosso dei social network sarebbe in contatto con studios e agenzie di Hollywood per la produzione di show televisivi originali.

Le puntate avranno costi molto diversi: per alcune si parla di centinaia di migliaia di dollari, per altre la big fondata da Mark Zuckerberg sarebbe disposta a mettere sul piatto fino a 3 milioni di dollari, spiega il Wall Street Journal, aggiungendo che la fascia di età target è di 13-34 anni.

Lo sbarco di Facebook nel mondo dell’entertainment non sarebbe una sorpresa: l’anno scorso la società ha offerto milioni di dollari alle media company per trasmettere in diretta i loro contenuti sulle sue pagine web.

Alcuni dei rivali del social network come Snapchat, inoltre, già offrono ai propri utenti contenuti media grazie alla collaborazione con big del settore quali Disney, MGM e Time Warner.