Exxon: nuovo piano di investimenti da 20 miliardi di dollari

(Teleborsa) – Investimenti in arrivo per Exxon Mobil. Il colosso energetico ha annunciato che è pronto a mettere sul piatto 20 miliardi di dollari per espandere gli impianti di raffinazione e chimici lungo la costa del Golfo statunitense.

Si prevede che questi progetti possano creare oltre 45.000 posti di lavoro. Gli investimenti sono iniziati nel 2013 e si stima che possano continuare almeno fino al 2022. L’anticipazione è stata data da Darren Woods, presidente e amministratore delegato di Exxon che ha spiegato che i progetti porteranno un aumento dell’attività economica in Texas e Louisiana.

“Gli Stati Uniti sono uno dei principali produttori di petrolio e gas naturale” ha detto Woods. “Stiamo utilizzando nuove, abbondanti forniture di energia nazionali per la fornitura globale”.