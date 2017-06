Expo 2020, Clabo avvia nuova branch commerciale e logistica a Dubai

(Teleborsa) – Clabo società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha avviato una nuova filiale commerciale a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La nuova società, denominata Clabo General Trading Ltd, nasce come polo logistico e di supporto alle vendite per l’area del golfo arabo con particolare attenzione per i mercati degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia Saudita e del Kuwait.

L’obiettivo della nuova filiale è di triplicare i ricavi del gruppo nell’area entro il 2020, che “dovranno superare i 6 milioni di Euro”, sfruttando le importanti opportunità commerciali che si stanno creando con particolare riferimento all’esposizione internazionale del 2020 negli Emirati Arabi.

Il gruppo Clabo, con i marchi Orion, FB e Bocchini, nel 2016 ha registrato nell’area ricavi per circa 1,9 milioni di Euro e, con l’integrazione del marchio Easy Best, nei primi 5 mesi dell’anno in corso gli ordini sono già oltre il milione di Euro registrando un incremento rispetto all’esercizio precedente di circa 35 punti percentuali.

Il titolo Clabo, quotato sull’AIM Italia, festeggia la notizia con un balzo di oltre 8 punti percentuali.