Exploit di Best Buy a Wall Street

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per Best Buy, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 16,65%, grazie ai risultati trimestrali e alla guidance per il trimestre in corso.

Gli utili si sono attestati a 188 milioni di dollari (60 centesimi ad azione) dai 229 milioni (70 centesimi ad azione) registrati nell’analogo periodo nel 2016. Su base adjusted, al netto delle poste non ricorrenti, gli utili sono saliti a quota 60 centesimi, battendo le attese del mercato ferme a 40 centesimi.

Per il trimestre corrente sono attesi utili rettificati compresi tra 57-62 centesimi (stime a 59 centesimi) e ricavi nella forchetta 8,6-8,7 miliardi (stime a 8,5 miliardi).

Il quadro tecnico di Best Buy suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,13 dollari USA con tetto rappresentato dall’area 59,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 55,44.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)