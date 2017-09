Expedia in caduta libera dopo il profit warning di Trivago

(Teleborsa) – Ribasso scomposto per Expedia, che esibisce una perdita secca del 3,18% sui valori precedenti, dimostrandosi il peggiore dell’indice tecnologico Nasdaq americano (fermo sulla parità).

A pesare è il profit warning notificato dalla sua controllata tedesca Trivago, che ha corretto la sua guidance per il terzo trimestre e per l’intero anno. Recentemente il CEO del gruppo aveva lasciato la sua poltrona in favore di quella di Uber.

Lo status tecnico di medio periodo del titolo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 144,7 dollari USA. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 147,4, mentre il primo supporto è stimato a 141,9.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)