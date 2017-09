Eurozona, tornano a crescere le costruzioni a luglio

(Teleborsa) – In ripresa il mercato delle costruzioni nella Zona Euro, così come in Italia, dopo il rallentamento rilevato a giugno.

Secondo l’Eurostat, nel mese di luglio la produzione nel settore delle costruzioni è salita dello 0,2% come il dato rivisto di giugno (originale a -0,5%)

Nell’Europa dei 28 si è registrato un aumento dello 0,5% rispetto al +0,3% rivisto del mese precedente (-0,2% il preliminare).

Rispetto ad un anno prima, la produzione segna un forte incremento del 3,4% nell’Eurozona e del 3,6% nell’UE allargata.