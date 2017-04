Eurozona, scende il tasso di disoccupazione

(Teleborsa) – Buone notizie per per il mercato del lavoro. Dopo l’Italia, anche nell’Eurozona la disoccupazione si mostra in calo.

Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), nel secondo mese dell’anno il tasso di disoccupazione è sceso al 9,5% in calo dal 9,6% registrato a gennaio.

Il dato mostra anche una discesa a livello tendenziale visto che a febbraio 2016 il tasso dei senza lavoro era pari al +10,3%.

A febbraio 2017, dunque, viene confermato il tasso più basso della disoccupazione da maggio 2009. Il dato centra le attese degli analisti che avevano previsto un +9,5%.

Nell’intera Unione Europea la percentuale dei senza lavoro è scesa all’8% dall’8,1% registrato il mese scorso e in calo anche dall’8,9% di febbraio 2016.