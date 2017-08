Eurozona, per €-coin l’economia continua ad accelerare

(Teleborsa) – Migliora la situazione congiunturale della Zona Euro, concludendo un’estate piuttosto propizia per l’economia. In agosto l’indicatore €-coin è salito a 0,67 punti da 0,63 in luglio, aumentando per il terzo mese consecutivo.

Lo segnala l’indicatore €-coin, sviluppato dalla Banca d’Italia, che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, prendendo in considerazione la crescita del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).

La crescita dell’indicatore ha riflesso soprattutto il consolidarsi del ciclo industriale e il maggior ottimismo delle imprese; vi si è ancora contrapposto il freno che continua a derivare dall’apprezzamento dell’euro.