(Teleborsa) – Nel mese di febbraio, il clima affari nella Zona Euro non ha subito mutamenti per il secondo mese consecutivo, restando fermo a +0,8 punti come il mese scorso. Anche le attese davano un livello invariato dell’indice.

Lo comunica la Commissione europea. Il dato accompagna il generale miglioramento del clima fra imprese e consumatori.