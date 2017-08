Eurozona, fiducia nell’economia al top da 10 anni

(Teleborsa) – Migliora nettamente la fiducia dell’economia di Eurolandia ad agosto, toccando il massimo da 10 anni. L’indice che misura il sentiment è risultato pari a 111,9 punti dai 111,3 rivisti di luglio (111,2 il preliminare) e sorprende in positivo le stime di consensus che erano per un più modesto 111,3.

Il dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), che ha segnalato anche un clima affari sostanzialmente stabile a 1,1 punti, in linea con le attese e con il dato non rivisto di luglio (ora corretto a +1 punto)

Migliora anche il sentiment nel complesso dell’Unione Europea, dove l’indice è salito a 111,9 da 111,3 punti (rivisto da 111,2 punti), superiori alle attese di consensus (111,3).

Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’Eurozona, la fiducia dei consumatori continua ad essere negativa come il dato rivisto di luglio (-2 da -2, precedentemente -1,5), mentre il clima nell’industria si rafforza (da 4,5 a +5) e i servizi mostrano un progresso (a +15 da +14, in precedenza 14,1). Male le costruzioni (a -3,3 da -1,8, precedentemente -1,7) mentre il commercio al dettaglio rallenta (a +1,6 da +3,9).