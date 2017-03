Eurozona, Draghi punta sull’innovazione per rafforzare la produttività

(Teleborsa) – Il Presidente della BCE, Mario Draghi, punta sull’innovazione per dare vigore alla produttività dell’Eurozona.

Nel discorso di apertura alla conferenza “Fostering innovation and entrepreneurship in the euro area” sui temi di innovazione e imprenditoria, a Francoforte, Draghi ha spiegato: “potremmo ottenere grandi benefici sulla produttività semplicemente diffondendo meglio tecnologie che già abbiamo.

Il Governatore dell’Eurotower ha quindi esortato i governi ad accelerare l’attuazione delle riforme strutturali, sottolineando come svolgano un ruolo chiave nella sostenibilità.

Non è la prima volta che il Governatore della BCE punta l’attenzione sulle riforme strutturali, come ribadito nell’ultima conferenza stampa dopo l’annuncio della Banca Centrale Europea di lasciare invariati i tassi di interesse.