Eurowings e UFO stipulano il contratto collettivo “Sviluppo”

(Teleborsa) – Eurowings e il sindacato degli assistenti di volo UFO hanno raggiunto un accordo su un “contratto di sviluppo”.

“É significativo che ci siano già centinaia di domande qualificate”, ha commentato Jörg Beißel, Amministratore Delegato Personale e Finanza di Eurowings. La compagnia in forte crescita ha da poco pubblicato un bando per 600 posti per assistenti di volo in Eurowings e ha già iniziato le selezioni. Il contratto “Sviluppo” permette ad Eurowings di assumere personale esterno a tempo determinato e non solo: tramite il riconoscimento della qualifica di assistenti di volo, concordato con UFO, Eurowings può ora offrire a tutti i candidati esterni condizioni di remunerazione giuste e competitive. Allo stesso tempo non vi sono svantaggi per il personale in organico.

“Creiamo così al momento giusto un presupposto fondamentale (cominciando dal personale di cabina) per la formazione e lo sviluppo della compagnia aerea europea attualmente in più rapida crescita”, ha ribadito Beißel.

Durante lo scorso fine settimana Eurowings e UFO hanno raggiunto una soluzione comune per tutti i contratti aperti di circa 1400 assistenti di volo di Germanwings e Eurowings. Un documento basilare, sottoscritto da entrambe le parti, che comprende oltre ad aumenti salariali per tutti gli assistenti di volo anche una partecipazione agli utili e l’introduzione di una previdenza aziendale di anzianità finanziata dal datore di lavoro.

Beißel ha così commentato: “Abbiamo raggiunto un buon accordo per tutti gli interessati, che consente una maggiore stabilità all’interno del Gruppo Eurowings. Contemporaneamente creiamo ottime prospettive per la compagnia, i suoi collaboratori e quindi anche per i clienti”. Entrambi gli accordi, quello relativo a tutti i contratti pendenti e il contratto “Sviluppo” andranno in commissione per approvazione nelle prossime settimane.