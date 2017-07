Eurotech scelta da Galdi per esplorare lo scenario dell’IoT in applicazioni industriali

(Teleborsa) – Galdi, azienda leader nella progettazione e produzione di macchine confezionatrici per il settore alimentare, ha scelto il Gateway Multi-service IoT ReliaGATE 10-20 di Eurotech per interfacciarsi agli impianti produttivi per eseguire l’estrazione, l’elaborazione e il monitoraggio da remoto di importanti dati attraverso la piattaforma di integrazione IoT Everyware Cloud.

Eurotech è fornitore leader di piattaforme per abilitare applicazioni Internet of Things (IoT).

I principali vantaggi portati dalla tecnologia IoT sono l’assistenza tecnica da remoto e l’offerta di un servizio più completo per i clienti, che avranno accesso ai dati raccolti dal gateway.