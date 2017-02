Eurolandia in calo. Milano fanalino di coda

(Teleborsa) – Segni meno in Europa, con la Borsa di Milano che registra la peggiore performance.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,58%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 53,96 dollari per barile.

Sale molto lo spread, raggiungendo 194 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,32%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,44%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Indietreggia il listino milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,92%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+3,71%), Telecom Italia (+2,87%) nel giorno della conference call, Yoox (+1,04%) e Saipem (+0,58%) grazie al buy di Jefferies. I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che continua la seduta con un -3,90%. Sensibili perdite per Unicredit, in calo del 3,59% nel primo giorno dell’aumento di capitale. In apnea Banco BPM, che arretra del 2,96%. Tonfo di UBI Banca, che mostra una caduta del 2,43%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, FILA (+1,59%), Aeroporto di Bologna (+1,44%), Fincantieri (+1,43%) e Saras (+0,97%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su EI Towers, che prosegue le contrattazioni con un -2,63% nel giorno dello stacco della cedola del dividendo straordinario. Lettera su Banca Popolare di Sondrio, che registra un importante calo del 2,51%. Affonda Anima Holding, con un ribasso del 2,05%. Calo deciso per Piaggio, che segna un -1,91%.