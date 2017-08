Etihad e Aerolineas Argentina firmano accordo di codesharing

(Teleborsa) – Etihad Airways e Aerolineas Argentinas hanno siglato una nuova partnership di codeshare, che prevede collegamenti per gli ospiti di Etihad conj le principali località argentine, attraverso gli scali di Roma e Madrid.

I collegamenti attivati copriranno le principali metropoli del paese latinoamericano come Buenos Aires, e città quali Cordoba, Mendoza, Rosario, Iguazu, Salta, Mar del Plata, Bariloce, Trelew e Ushuaia.

Nello stesso tempo i clienti di Aerolineas Argentinas potranno accedere al network di Etihad Airways, comprendente ben 100 destinazioni attraverso lo scalo di Abu Dhabi.

“Questo accordo di codesharing dimostra l’importanza dell’Argentina quale mercato turistico vitale per Etihad Airways in America Latina, visto l’incremento delle opportunità commerciali in ambito turistico, culturale e di business che interessano gli Emirati Arabi Uniti e l’Argentina”, ha affermato il vice presidente commerciale esecutivo di Etihad Airways, Mohammad Al Bulooki.

“Questa è un’ottima opportunità per consolidare e incrementare la nostra offerta in uno degli hub più importanti del Medio Oriente, migliorando il nostro load factor, ottimizzando l’utilizzo della flotta e rafforzando l’immagine di Aerolineas Argentinas nel mercato asiatico”, ha osservato l’omologo argentino Diego Garcia.