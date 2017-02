Ethiopian Airlines Aviation Academy: laureati 184 Professionisti dell’Aviazione

(Teleborsa) – Laureati ad Addis Abeba 184 professionisti del mondo dell’aviazione istruiti da Ethiopian Airlines Aviation Academy (EAA), membro ICAO TRAINAIR Plus e centro di formazione autorizzato IATA. Ben 145 donne su 184 partecipanti ai corsi sono stati protagonisti nella capitale etiope alla cerimonia di consegna dei diplomi che si è tenuta presso l’Accademia di formazione Commerciale e di Assistenti di volo.

L’Amministratore delegato del Gruppo Ethiopian Airlines, Mr. Tewolde GebreMariam, ha consegnato i diplomi ai laureati e premi per i migliori risultati raggiunti dai più meritevoli. Tra i giovani laureati, 90 sono Assistenti di Volo e Catering, 84 Commerciali e Operatori a terra. I restanti 10 sono specializzati nella Manutenzione delle attrezzature e strumenti. Ethiopian Airlines fa parte del gruppo di compagnie aeree aderenti a Star Alliance.

“L’istruzione è il più grande strumento di equiparazione nel nostro mondo altamente integrato di oggi – ha detto il CEO Tewolde GebreMariam – e per questo motivo diamo molta importanza alla formazione dei giovani Etiopi e dei nostri fratelli e sorelle africani, al fine di consentire loro di sviluppare la necessaria qualificazione standard globale richiesta, per volare con successo e servire le compagnie aeree africane, promuovere e proteggere i loro interessi comuni”.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati dell’Aviation Accademy – ha aggiunto GebreMariam – e delle capacità standard globali nei vari Professionisti dell’industria dell’Aviazione. In linea con la nostra Vision 2025, stiamo espandendo la capacità dell’Accademia di ospitare dai 1.000 studenti di oggi, a 4.000 appunto entro il 2025. Le lauree di oggi sono la continuazione di questo lungo viaggio. Colgo l’occasione per congratularmi con i laureati e le loro famiglie ed amici. Ringrazio anche il personale dell’Accademia per il loro duro lavoro ed i successi”.

L’Ethiopian Aviation Accademy è certificata dall’ Ethiopian Civil Aviation Authority, la U.S Federal Aviation Administration, l’European Aviation Safety Agency (EASA), e IATA Safety Audit (IOSA).

L’Accademia EAA fornisce da oltre sette decenni l’addestramento per piloti, tecnici addetti alla manutenzione degli aeromobili, Assistenti di volo, personale marketing e allievi di sviluppo della leadership per Etiopi e altri cittadini provenienti dall’Africa, il Medio Oriente e l’Asia.