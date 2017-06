Ethiopian Airlines: ad Addis Abeba “ICAO Global Air Cargo Development Forum”

(Teleborsa) – Il più grande gruppo aereo africano, Ethiopian Airlines, ospiterà nella capitale Addis Abeba l’ “ICAO Global Air Cargo Development Forum”, dal tema: “Action for the Sustainable Develpment of Air Cargo in Africa”. Il Forum si terrà presso la Commissione Economica dell’Africa delle Nazioni Unite (UNECA) dal 27 al 29 giugno 2017e permetterà ai responsabili politici, ai rappresentanti dell’aviazione, dell’industria aeronautica e ad altre parti interessate di valutare i progressi ottenuti grazie all’attuazione delle dichiarazioni di Lomé sulla valorizzazione dell’Africa e di individuare le opportunità in base alle decisioni della 39° Assemblea dell’ICAO (International Civil Aviation Organization).

“Essendo il più grande operatore Cargo in Africa – ha dichiarato Tewolde GebreMariam, CEO di Ethiopian Airlines – siamo lieti di ospitare questo Forum che si basa sullo sviluppo del traffico cargo in Africa e di programmare una tabella di marcia per le prossime azioni, con l’obiettivo di sviluppare sempre di più l’economia africana già in forte espansione. Il servizio cargo e di logistica di Ethiopian Airlines è uno dei più efficienti all’interno dell’Africa e c’è una forte espansione delle destinazioni Cargo in tutto il mondo”.

“E’ stato inaugurato un nuovo Cargo Terminal – ha aggiunto il CEO di Ethiopian – che avrà una capacità annua di 1.200.000 tonnellate, automatizzato con uno migliori sistemi IT. Credo che questo Forum offrirà l’opportunità ai partecipanti di rendersi conto dell’immenso potenziale del reparto Cargo e Logistica di Ethiopian Airlines, che si è sviluppato per garantire facili movimentazioni cargo in tutto il continente. Con l’occasione gli stessi avranno anche la possibilità di godere delle bellezze naturali e storiche di questo Paese”.

Si prevede inoltre che il Forum contribuisca alle attività di cooperazione tra ICAO, OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) e TIACA (International Air Cargo Association.

Da parte sua, Ethiopian Airlines per agevolare la massima partecipazione al Forum concede uno sconto del 15% sulla tariffa Business Class e il 12% sulle tariffa Economy Class in partenza da tutte le città servite dalla Compagnia per Addis Abeba, appunto per partecipare alla 2° riunione ICAO sullo sviluppo del trasporto cargo aereo.