Ethiad con Airbus A380 anche da Abu Dhabi a Parigi

(Teleborsa) – Alla compagnia aerea emiratina Ethiad mancava giusto l’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle per la sua flotta di 15 “giganti del cielo” Airbus A 380. Ma dalla prossima estate il “vuoto” verrà colmato e tra il 1 luglio e il 28 ottobre uno dei 2 voli giornalieri tra Abu Dhabi e la città della Torre Eiffel sarà operato appunto dall’A380, che darà una consistente mano in termine di “accoglienza” passeggeri al Boeing 777-300 impegnato sulla rotta, sia per capacità che per confort.

Parigi diventerà così l’ultima importante destinazione a lungo raggiunta dall’A380 della compagnia aerea dopo Londra, Sydney, New York e Melbourne. Con questo inserimento, Etihad Airways è in grado di offrire un servizio giornaliero all-A380 da Parigi verso Melbourne e Sydney, tramite l’hub di Abu Dhabi della compagnia aerea.

La capacità aggiuntiva di numero posti disponibili soddisferà il traffico passeggeri più elevato proprio dei mesi estivi e sosterrà inoltre il traffico di collegamento da molte città in tutta l’Asia e l’Australia, insieme con destinazioni in tutto il GCC (Gulf Cooperation Council), l’Organizzazione internazionale regionale che riunisce sei stati del Golfo persico.

Il volo EY31 partirà da Abu Dhabi alle 02:15 con arrivo a Parigi Charles de Gaulle alle 07:50. Il volo di ritorno, EY32, lascerà la capitale francese alle 10:40 con arrivo ad Abu Dhabi alle 19:30 (tutti gli orari indicati sono locali, n.d.r.).

“Volare con il nostro prodotto di punta in Francia fornendo una capacità supplementare – ha dichiarato Peter Baumgartner, Etihad Airways Chief Executive Officer – aiuta a soddisfare la crescente domanda e le aspettative dei nostri ospiti per un’esperienza di viaggio ancora più lussuosa. Parigi è una delle nostre rotte europee più performanti”.

L’A380 di Etihad Airways dispone di una capacità totale di 496 posti, con fino a due ospiti nella iper lussuosa “The Residence” con tanto di maggiordomo personale a disposizione, nove First Apartments, 70 Business Studios e 415 Economy Smart Seats.