Ethiad Cargo: con la consegna del 10° Airbus A330F la flotta tutto merci emiratina sale a 15 jet

(Teleborsa) – Etihad Cargo ha preso in consegna il suo 10° aereo per esclusivo trasporto delle merci. L’aggiunta di un Airbus A330F porta la flotta cargo Airbus della compagnia di Abu Dhabi a cinque grandi jet, che si uniscono a cinque Boeing 777 Freighter, che servono complessivamente destinazioni in tutto il mondo. L’A330F è derivata dalla versione civile del bireattore di produzione europea che con oltre 1250 velivoli operativi al momento è tra i più diffusi jet intercontinentali al mondo.

La consegna del 10° A330F segue 12 mesi di crescita sostenuta per il vettore, in aumento anche rispetto al 2015. Crescita evidenziata da James Hogan, Presidente e CEO di Etihad, durante lo IATA World Cargo Symposium (WCS) all’Abu Dhabi National Exhibition Centre. “Etihad Cargo è un business da US 1 miliardo di dollari, che la rende una delle air cargo operations di maggior successo al mondo – ha detto Hogan – ed è diventata la divisione con la più rapida crescita di Etihad Airways da quando è stata fondata nel 2004, un anno dopo la compagnia aerea stessa.

Hogan ha sottolineato poi che Etihad Cargo “è ben posizionata per massimizzare le opportunità nel 2017”, soprattutto grazie agli investimenti della compagnia in partnership. “Le sette equity partner airlines di Etihad Aviation Group formano il sesto cargo group del mondo – ha aggiunto – e le collaborazioni stanno giocando un ruolo sempre più ampio nella nostra attività. Stiamo lavorando con Avianca (Colombia) per estendere la nostra portata nel mercato importante del Sud America e con AirBridge Cargo negli Stati Uniti, Medio Oriente e Mosca, per l’industria petrolifera e del gas”.