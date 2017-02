Esprinet corre in scia ai conti 2016

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per Esprinet, che mostra una salita bruciante del 4,94% sui valori precedenti, dopo i positivi risultati di bilancio annunciati ieri sera: i ricavi netti consolidati sono balzati del 26% a 1.120,6 milioni e l’utile è aumentato del 29% a 15,9 milioni.

Lo status tecnico di breve periodo di Esprinet mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 8,07.

