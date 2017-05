“Ernest Airlines” esordisce il 1 giugno con volo Milano Malpensa-Tirana

(Teleborsa) – New entry in l’Italia di una nuova compagnia aerea low cost nazionale. Si chiama Ernest Airlines, ha base a Milano Malpensa, e con il lancio del brand “Fly Ernest” si era già presentata tempo addietro a competitors e clienti offrendo, tanto per cominciare, voli a basso costo Italia-Tirana, rivolgendosi ai tanti che hanno “affari” in Albania o che intendono raggiungerla sia per turismo che per far visita a parenti. Ernest Airlines è stata fondata il 16 ottobre 2015 grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani imprenditori svedesi decisi a investire qui in Italia.

L’11 aprile scorso Ernest Airlines ha ricevuto da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) il Certificato di Operatore Aereo IT.AOC.175 e la Licenza di Esercizio I-L 518. Il vettore, codice ICAO “ERN”, opererà i voli con codice IATA “EG”.

Il primo volo con destinazione Tirana decollerà da Malpensa giovedì 1 giugno con Airbus A319 da 141 posti e avrà frequenza giornaliera. Due giorni dopo, il 3 giugno, sarà la volta dell’inaugurazione del volo Bergamo Orio al Serio-Tirana. Poi a mano a mano, anche con l’immediata introduzione in flotta di un più capiente Airbus A320 e successivamente di altri due, verrano aperti i collegamenti diretti per la capitale dell’Albania con partenze da Pisa (già il 4 giugno), Bologna, Venezia e Verona.

“A conclusione di un intenso lavoro di squadra, abbiamo finalmente raggiunto il nostro primo obiettivo, operare come compagnia aerea – ha spiegato David Girhammar, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ernest Airlines – e ora il passo più importante per consentirci di rafforzare ulteriormente la nostra offerta e di esplorare nuove destinazioni europee. La nascita di una nuova compagnia aerea rappresenta un fenomeno controcorrente che fa ben sperare, perché lancia un messaggio di ottimismo a tutto il settore e all’Italia in generale. I punti di forza di Ernest sono l’entusiasmo, la creatività e la flessibilità tipiche di una startup”.

L’Albania rappresenta un mercato decisamente importante, ma il vettore milanese guarda avanti e punta a una rapida espansione su altri mercati europei. Anche con collegamenti da e per il Leonardo da Vinci di Fiumicino. L’aeroporto romano figura, infatti, nei piani di crescita e di sviluppo della neonata compagnia low cost.