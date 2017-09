ErgyCapital aumenta le perdite su oneri non ricorrenti

(Teleborsa) – Gli oneri straordinari pesano sulla profittabilità di ErgyCapital.

L’investment company specializzata nei settori dell’energia rinnovabile e risparmio energetico ha chiuso il primo semestre dell’anno con una perdita netta di 3,5 milioni di euro, in aumento rispetto al passivo di 0,2 milioni messo a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente. Sul risultato, spiega la società in una nota, hanno pesato soprattutto oneri non ricorrenti pari a 3,2 milioni, interamente riconducibili alla svalutazione di crediti per imposte anticipate.

L’Ebitda è passato da 4,2 a 3,4 milioni di euro, mentre il valore della produzione è sceso a 6,7 milioni rispetto ai precedenti 7,6 milioni.