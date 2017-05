ERG, nel primo trimestre utile netto a 61 milioni

(Teleborsa) – Utile netto in salita per ERG che chiude il primo trimestre con un risultato netto di 61 milioni in aumento del 5% rispetto ai 57 milioni dello stesso periodo del 2016.

Il Margine Operativo Lordo ( MOL) si attesta a 151 milioni in calo del 5% rispetto ai 163 milioni del primo trimestre dello scorso anno.

L’EBIT in calo del 9% passa da 99 milioni a 90 milioni.

Scende di 93 milioni l’indebitamento finanziario netto che a 1.464 milioni dai 1.557 precedenti.

Luca Bettonte Amministratore Delegato di ERG ha commentato: “Alla luce di tali risultati siamo confidenti di poter raggiungere la guidance per il 2017 che prevede, a fine anno, un MOL di 430 milioni di Euro ed un indebitamento netto di 1.450 milioni inclusivi del pagamento del dividendo di euro 0,50 per azione, e di 140 milioni di investimenti destinati soprattutto alla crescita nell’eolico all’estero”.